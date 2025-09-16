24.7 C
Aixam debutta in TV con X Factor

Motori
(Adnkronos) – Libertà, stile e mobilità personale: è da questi valori che prende forma la nuova campagna di comunicazione Aixam Mega Italia, marchio leader europeo nel settore dei quadricicli leggeri, che per la prima volta approda in TV. 

“Il tuo stile, dappertutto
.” è il claim scelto per accompagnare il debutto del brand all’interno della 19ª edizione di X Factor. La campagna rappresenta una svolta storica per Aixam in Italia, Tom Faget, Direttore Generale di Aixam Mega Italia afferma che “Con questa campagna vogliamo rafforzare la crescita del brand in Italia, dove nei primi mesi del 2025 abbiamo registrato un +13% di immatricolazioni e lanciato due nuovi modelli: la City GTO elettrica e la Minauto Access Diesel Euro 5+.”
 

 Nel 2025, Aixam Mega propone una gamma completa di 10 modelli, tra cui: 7 versioni disponibili sia in elettrico sia diesel, 2 versioni solo elettriche, 1 versione solo diesel. Il marchio, nato in Francia nel 1983, ha venduto oltre 400.000 veicoli fino al 2024 e dè stato pioniere nella produzione di minicar 100% elettriche dal 2008. Ora Aizam fa parte dal 2013 del gruppo americano Polaris Industries, leader globale nel settore powersports. Nel solo 2024, Aixam ha conquistato una quota di mercato del 30,6% in Europa e del 25,1% in Italia, con 4.358 unità immatricolate e una crescita del +19,2% sull’anno precedente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

