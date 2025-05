Alfa Romeo, Jasmine Paolini è la nuova Brand Ambassador

(Adnkronos) – E’ Jasmine Paolini, una delle più brillanti stelle del tennis internazionale, la nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo: con un palmarès in continua crescita e una forte immagine pubblica a livello globale, grazie al suo sorriso ‘contagioso’, la giovane tennista toscana – si spiega in uina nota – “incarna i valori di Alfa Romeo – eleganza, performance e innovazione – e rappresenta al meglio l’eccellenza italiana in termini di tenacia, capacità e quella giusta dose di allegria che rende la vita più semplice e bella da vivere”. Come Brand Ambassador, nei prossimi mesi Jasmine Paolini sarà protagonista di diverse iniziative di comunicazione di Alfa Romeo, rappresentando il marchio in eventi nazionali e internazionali e consolidandone l’immagine come simbolo di stile italiano e performance esaltanti nel panorama globale. “Siamo entusiasti di accogliere Jasmine nella famiglia Alfa Romeo – ha dichiarato Cristiano Fiorio, responsabile di Alfa Romeo Marketing e Comunicazione global -. La sua energia e la sua passione per il tennis, unita alla sua determinazione a raggiungere nuovi traguardi, rappresentano il binomio perfetto dell’eccellenza, lo stesso che coltiviamo in Alfa Romeo da oltre un secolo. Siamo certi che questa collaborazione ispirerà una nuova generazione di appassionati di entrambi i mondi, quello sportivo e quello automobilistico, da sempre dominati dalla creatività e capacità italiana.” “Sono molto onorata di entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo con la quale condivido non solo la stessa passione per lo sport, ma anche l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo. Ho ritrovato nelle vetture Alfa Romeo la stessa cura per i dettagli e la medesima ricerca d’innovazione volta al raggiungimento delle massime prestazioni”, ha dichiarato Jasmine Paolini. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)