Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, trazione integrale intelligente

Alfa Romeo introduce la trazione integrale Q4 sulla nuova Junior Ibrida, un sistema evoluto pensato per combinare efficienza, sicurezza e piacere di guida. Grazie alla Power Looping Technology, il sistema assicura continuità nelle prestazioni anche in assenza di energia dalla batteria, mantenendo attivo il motore posteriore attraverso quello anteriore, che funge da generatore. Il selettore DNA consente al pilota della nuova Alfa Romeo Junior Q4 di adattare la risposta della vettura in base al contesto: • Dynamic, privilegia le prestazioni, con trazione integrale attiva da 0 a 40 km/h • Natural e Advanced Efficiency, ottimizzano consumi e rendimento, attivando l’AWD solo quando necessario • Q4, la trazione integrale resta attiva fino a 30 km/h • SMART Q4, mantiene reattiva la trazione posteriore fino a 90 km/h. Dal punto di vista dinamico, la nuova Q4 offre un ingresso in curva più rapido e preciso rispetto alla versione a trazione anteriore. Il sistema riduce il sottosterzo, migliorando la traiettoria e l’agilità del veicolo senza sacrificare la stabilità. Il tutto è completato da un assetto specifico che valorizza il bilanciamento tra comfort e sportività. Tra le novità spiccano le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, sviluppate per questa piattaforma. Offrono un’ottima assorbenza sulle irregolarità e migliorano ulteriormente la trazione. L’assenza di collegamenti meccanici tra i due assi consente di contenere consumi ed emissioni, mantenendo la CO2 sotto i 120 g/km. La Junior Ibrida Q4 monta un motore turbo 1.2 da 136 CV, affiancato da due motori elettrici da 21 kW per una potenza complessiva di 145 CV. La configurazione garantisce massima trazione in ogni condizione, dalla città ai fondi a bassa aderenza, e si rivolge a un pubblico eterogeneo: clienti privati, flotte aziendali e appassionati della trazione integrale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)