Anantara presenta il Concorso Roma per ‘storiche’ da collezione

(Adnkronos) – E’ in calendario dal 24 al 27 aprile la prima edizione di Anantara Concorso Roma, che punta a celebrare il lusso e il design automobilistico italiano. Organizzato da Anantara Hotels & Resorts e presentato da UBS, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, l’evento proporrà un’ampia selezione dei auto italiane più rare e prestigiose, provenienti da collezioni private di tutto il mondo. Il Concorso riunirà marchi leggendari del Made in Italy, dalle prime automobili pionieristiche alle auto anteguerra e del dopoguerra; dalle auto da corsa delle epoche d’oro delle corse storiche, alle auto sportive e GT degli anni ’50 e ’60; fino alle prime supercar. Ci saranno modelli e prototipi unici e iconici come Ferrari, Maserati, Bugatti, Alfa Romeo, Lancia, Lamborghini e Pagani: tra le protagoniste della gara, spicca la Ferrari 275 P del 1963, due volte vincitrice a Le Mans. Le auto saranno raggruppate per classe e ogni classe sarà giudicata da un team di specialisti del marchio in base all’autenticità e all’eleganza. La giuria internazionale, selezionata dal grande esperto automobilistico Adolfo Orsi Jr., comprende Martin Button, Massimo Delbò, Laura Kukuk von Glahn, Johanne Marshall, Francois Melcion, James Nicholls, Donald Osborne, Stefano Pasini e Paul Russell. Anantara Concorso Roma sarà aperto al pubblico nella giornata di sabato 26 aprile e domenica 27 aprile, quando le auto saranno riunite a Casina Valadier. L’obiettivo è di farlo diventare un appuntamento annuale di rilevanza internazionale che riesca a coinvolgere tutta la città. “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai cittadini di Roma, alle autorità e a tutti coloro che hanno reso possibile questa prestigiosa iniziativa”, ha dichiarato William Heinecke, fondatore e presidente di Minor International, società madre di Anantara, e appassionato e storico collezionista di auto d’epoca. “Sono certo che, con il supporto dei nostri stimati partner, riusciremo ad affermare con successo l’Anantara Concorso Roma come l’evento internazionale annuale”. “L’idea di organizzare un evento internazionale per celebrare il lifestyle italiano, una peculiarità della nostra cultura che tutto il mondo ci invidia, è vincente e aiuta a veicolare un’immagine positiva di Roma. Questo evento è un esempio di quanto sia virtuosa la collaborazione tra pubblico, privato e gli enti del terzo settore per migliorare la città. Il concorso – spiega l’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato – permetterà di raccogliere fondi per regalare ad ACLI Roma un furgone refrigerato che consentirà di trasportare 700-800 chili di generi alimentari che verranno recuperati proprio durante i grandi eventi con l’aiuto delle aziende di catering. Ringrazio Anantara Hotels & Resorts per aver accettato la nostra proposta di lasciare un’eredità concreta al territorio. Questa collaborazione è coerente con la buona prassi che abbiamo istituito da quando siamo arrivati: massima disponibilità a chi vuole organizzare eventi a Roma, ma serve lasciare una legacy concreta alla città”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)