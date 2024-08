Anche quest’anno Lexus sfila sul red carpet di Venezia

(Adnkronos) – L’81ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia per l’ottavo anno consecutivo vede Lexus come Auto ufficiale che per tutta la durata della rassegna accompagnerà registi, attori e celebrità come Sveva Alviti – madrina di quest’anno – insieme ai molti altri protagonisti della Mostra, con le vetture della sua gamma Electrified, tra cui anche il nuovo LBX Hybrid, NX Plug-in Hybrid, RX Hybrid Turbo e RZ Full Electric, modelli che rappresentano il presente dell’eccellenza e l’innovazione del brand. In occasione della Cerimonia di Apertura e della proiezione del film Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton con Michael Keaton, sono arrivati sul Red Carpet, tra gli altri, Sveva Alviti, Willem Dafoe, Justin Theroux, Jenna Ortega, Winona Rider, Monica Bellucci e Cate Blachett accompagnati dalla gamma Electrified di Lexus. Ma non solo: per la prima volta in veste di Brand Ambassador Lexus, calcherà il Red Carpet del Lido anche Miriam Leone, Ambassador ‘ideale’ per Lexus, un brand che per la popolare attrice “rispecchia perfettamente la mia dedizione all’eccellenza in ogni dettaglio”. Per Paolo Moroni, direttore Lexus Italia, la Biennale è “la celebrazione dell’eccellenza in ogni sua forma. Ogni anno è sempre più bella, più stimolante, più visionaria. D’altronde, il cinema è la rappresentazione massima dell’emozione, dell’innovazione, del talento: risveglia l’immaginario e scatena passioni travolgenti. Per noi di Lexus, è proprio questa la chiave per fare qualcosa di veramente dirompente. Ed essere qui, con una gamma elettrificata che viaggia nel presente ma che già strizza l’occhio al futuro, grazie a concetti nuovi e una visione di mobilità ancora più sostenibile, ci permette di fare proprio questo: stupire, innovare, sognare”. Non a caso per mostrare concretamente la sua visionarietà durante questa edizione della Biennale Cinema, oltre alla sua Gamma Elettrificata Lexus presenta la concept car LF-ZC (Lexus Future Zero-Emission Catalyst), una berlina elettrica che unirà versatilità e prestazioni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)