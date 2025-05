Apine A390, conto alla rovescia per la nuova berlina elettrica sportiva

(Adnkronos) – La nuova Alpine A390 si prepara al debutto con una fase di test decisiva, in cui i prototipi vengono messi alla prova per perfezionare ogni aspetto della dinamica di guida. L’obiettivo è ambizioso: offrire un’esperienza autenticamente Alpine su una piattaforma 100% elettrica, in un corpo vettura fastback, quello della Alpine A390, che abbina linee tese e aerodinamica evoluta a una configurazione a cinque posti ideale per l’utilizzo quotidiano. Con dimensioni ben proporzionate e un baricentro ribassato, la A390 nasce per coniugare performance e fruibilità. Le prove si svolgono sul tracciato tecnico del centro di Ladoux, nel cuore della Francia, dove si alternano superfici a bassa aderenza e curve impegnative, perfette per valutare la precisione dello sterzo, la risposta del telaio e la calibrazione del sistema Alpine Active Torque Vectoring.

Quest’ultimo lavora in sinergia con tre motori elettrici, gestendo in tempo reale la ripartizione della coppia per garantire massima motricità e agilità in curva. Ogni modalità interviene su parametri chiave come la reattività dell’acceleratore, la rigidità delle sospensioni e il comportamento del controllo elettronico di stabilità, offrendo al pilota la possibilità di adattare l’auto al proprio stile. Grande attenzione è stata dedicata anche all’esperienza sonora. Il sistema Alpine Drive Sound introduce due profili acustici esclusivi: uno sportivo, con tonalità ispirate alla tradizione del marchio, e uno più discreto per i tragitti urbani. Entrambi possono essere modulati in intensità o disattivati, a seconda delle preferenze. Per quanto riguarda gli pneumatici, Alpine ha collaborato con Michelin per sviluppare mescole e profili ad hoc, ottimizzati per le esigenze di un veicolo ad alte prestazioni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)