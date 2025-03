Aprilia Tuono 457: la nuova naked sportiva pensata per i giovani

(Adnkronos) – Aprilia presenta Tuono 457, naked sportiva compatta e tecnologica sviluppata per i motociclisti più giovani. Derivata dalla RS 457, la nuova Aprilia Tuono 457 ne eredita l’anima racing ma la interpreta in chiave urbana e accessibile, con un look essenziale e una guida dinamica. Dotata di un motore bicilindrico parallelo da 457 cc raffreddato a liquido, la Tuono 457 eroga 47,6 CV di potenza massima e 43,5 Nm di coppia, garantendo prestazioni vivaci e gestione intuitiva grazie al comando elettronico Ride-by-Wire.

Il peso contenuto di 159 kg a secco consente un rapporto peso/potenza tra i migliori della categoria. Il motore, compatto e leggero, ha anche funzione portante e contribuisce a un design snello ed equilibrato. Il telaio in alluminio a doppia trave, soluzione unica nel segmento, assicura rigidità e leggerezza. Le sospensioni sono regolabili: forcella a steli rovesciati da 41 mm e monoammortizzatore posteriore, pensati per offrire precisione e comfort su ogni percorso. L’impianto frenante è composto da dischi da 320 e 220 mm, con pinze ByBre e ABS Bosch a due canali, per una frenata potente e modulabile in sicurezza. Sul fronte elettronico, Tuono 457 offre tre Riding Mode (Eco, Sport, Rain) che modulano risposta del motore e controllo di trazione, regolabile su tre livelli e disattivabile anche in marcia. Il sistema Ride-by-Wire è lo stesso introdotto da Aprilia in MotoGP, sinonimo di precisione e affidabilità. Tra gli optional spicca il cambio elettronico AQS, per cambiate senza frizione sia in salita che in scalata, per un feeling ancora più sportivo. La dotazione tecnologica è completata dalla moderna strumentazione TFT a colori da 5”, abbinata a comandi retroilluminati. Il sistema Aprilia MIA (opzionale) consente di collegare lo smartphone alla moto, offrendo navigazione, gestione musica e chiamate, oltre alla telemetria per analizzare le proprie performance. Anche il design è completamente nuovo: essenziale, grintoso, perfettamente in linea con i gusti delle nuove generazioni. Il gruppo ottico full LED è compatto e aggressivo, il codino rastremato e la sella a 800 mm da terra completano una linea moderna e funzionale.

Aprilia Tuono 457 è disponibile in due colorazioni: Piranha Red, con i classici colori rosso e nero, e Puma Gray, più sobria e urbana. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)