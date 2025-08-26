20.2 C
Audi Q3 Sportback: l’evoluzione del SUV coupé che unisce sportività e quotidianità

(Adnkronos) – C’è chi ama le linee muscolose e chi non rinuncia alla versatilità. Con la nuova Audi Q3 Sportback, non serve scegliere: la seconda generazione del SUV coupé compatto dei quattro anelli unisce le due anime in un’interpretazione ancora più dinamica, tecnologica e sofisticata. Fin dal primo sguardo, la Q3 Sportback si distingue per un look più deciso: cofano scolpito, single frame rialzato, proiettori affilati e una linea del tetto più bassa di quasi 3 centimetri rispetto alla sorella SUV. Il risultato? Una silhouette coupé che trasmette energia, ma senza rinunciare allo spazio: il bagagliaio tocca i 488 litri, espandibili a 1.289. Dentro, l’atmosfera cambia registro. La plancia digitale è un vero “palcoscenico hi-tech”, con schermi curvi che avvolgono il guidatore, illuminazioni personalizzabili e dettagli che raccontano una cura premium. Il selettore del cambio spostato al volante libera spazio in consolle, mentre la ricarica wireless refrigerata e il sistema Sonos da 420 Watt trasformano ogni viaggio in un’esperienza di comfort e design. La gamma motori guarda a ogni esigenza di mobilità: dal Diesel e benzina TFSI al mild-hybrid, fino alla plug-in hybrid da 272 CV, capace di viaggiare in elettrico fino a 118 km. Un dato che alza l’asticella della categoria, senza sacrificare le prestazioni: 0-100 km/h in 6,8 secondi. Tre assetti disponibili, sterzo progressivo di serie e nuove modalità di marcia – dalla “balanced” all’“offroad+” esaltano il piacere al volante. E quando cala la sera, ci pensa la firma luminosa dei proiettori Matrix LED digitali e dei gruppi ottici OLED a trasformare ogni tragitto in un piccolo spettacolo di stile e sicurezza. Connessa, sicura e sempre più intelligente: la Q3 Sportback integra l’assistente vocale con intelligenza artificiale e una suite di ADAS di riferimento, capace persino di memorizzare le manovre di parcheggio più complesse. In arrivo nelle concessionarie italiane entro la fine del 2025, la nuova Audi Q3 Sportback non è solo un SUV compatto, ma un manifesto di lifestyle moderno: sportiva nel design, versatile nella vita di tutti i giorni, tecnologica e sostenibile per affrontare la mobilità di domani.  —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

