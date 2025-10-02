Audi Q3 Sportback: quando l’auto incontra l’arte del cambiamento

(Adnkronos) – C’è un momento in cui l’eleganza incontra l’energia. Un luogo dove la storia si trasforma in futuro. E un’auto che non si limita a circolare, ma danza, ispira e racconta. Questo momento è andato in scena a Palermo, nella cornice suggestiva del Molo Trapezoidale, dove Audi ha scelto di far debuttare la nuova Audi Q3 Sportback con un evento che è stato molto più di una presentazione: è stato un invito a vivere il cambiamento come forma d’arte.

La nuova Audi Q3 Sportback interpreta la mobilità contemporanea come un esercizio di equilibrio tra forma e funzione, estetica e sostanza.

Ogni linea è pensata per raccontare chi la guida. Ogni curva comunica un’identità. È un’auto che non chiede di scegliere tra razionalità ed emozione perché le contiene entrambe con successo.

A rendere unica la serata di presentazione della nuova Audi Q3 Sportback è stata anche la partecipazione di ospiti d’eccezione come Maria Grazia Cucinotta, Nicole Grimaudo, Cristina Marino a Luigi Renier.



L’evento “

Movimento di avanguardia”

rappresenta il punto di partenza di un viaggio che Audi intraprende insieme a chi cerca nel design e nella tecnologia un modo per affermare la propria visione del mondo.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)