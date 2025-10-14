Automotive, quale futuro: a Milano il decennale di #FORUMAutoMotive tra industria e politica europea

(Adnkronos) – Si è svolto oggi a Milano l’incontro “Automotive, quale futuro – Reagire con decisione: basta parole!”, promosso da #FORUMAutoMotive, movimento di opinione ideato dal giornalista Pierluigi Bonora, in occasione del decennale delle sue attività.

L’evento ha riunito rappresentanti della filiera automotive, esperti e parlamentari italiani ed europei per discutere del futuro del settore alla luce delle politiche del Green Deal europeo e delle sfide legate alla transizione ecologica.

Aprendo i lavori, Pierluigi Bonora ha sottolineato la necessità di “passare dalle parole ai fatti” e di “portare a Bruxelles le istanze dirette delle associazioni del comparto, pena il rischio di un vero game over per l’automotive europeo”.

Emanuele Cordone, Director Automotive Practice di AlixPartners, ha presentato l’aggiornamento dell’AlixPartners Global Automotive Outlook, che prevede per il 2025 un calo del mercato europeo dell’auto del 2%, con una crescita contenuta negli anni successivi.

Secondo lo studio, i costruttori cinesi continueranno a guadagnare quote nel mercato europeo, passando dall’8% del 2024 al 13% nel 2030, mentre i produttori europei scenderanno dal 62% al 58%.

Cordone ha inoltre evidenziato il calo della marginalità per i gruppi europei e americani, a fronte di un miglioramento dei player asiatici, e ha segnalato la persistente debolezza del mercato italiano rispetto ai livelli pre-pandemia.

Il tema della transizione elettrica e della neutralità tecnologica ha dominato invece la seconda parte dell’incontro, con la sessione “Automotive al bivio. Il sistema europeo è a fine corsa?”



Tra i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno dichiarato:

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)