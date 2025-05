AUTOTORINO celebra i suoi primi 60 anni

(Adnkronos) – Autotorino ha celebrato i 60 anni di attività e all’inaugurazione del nuovo centro direzionale di Cosio Valtellino, il cuore pulsante dell’azienda, che ha avuto l’onore di ospitare il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

“In questi 60 anni di attività, non ci siamo mai fermati” commenta Plinio Vanini, Presidente di Autotorino “perché avrebbe significato perdere il contatto con la realtà in un settore che non rimane ad aspettare ed è sempre in movimento. Soprattutto negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a cambiamenti epocali che hanno avuto conseguenze profonde sul settore, che ha visto il numero dei dealer attivi più che dimezzato; un periodo per noi sfidante perché è coinciso con la crescita dimensionale da dodici a settanta sedi e da 300 a 3000 collaboratori. Oggi siamo tra i top dealer europei e ogni giorno il nostro impegno è rivolto al cliente e alla armonizzazione della nostra presenza sui territori dove lavoriamo: siamo una realtà imprenditoriale che reinveste gli utili generati nella crescita aziendale, ci concentriamo sulla creazione di professionisti con formazione costante nonché di intelligenza attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e servizi. Negli ultimi 5 anni abbiamo contribuito in maniera crescente al sistema Paese, creando nuove professionalità per il settore, e generando coerente gettito fiscale”. “Dietro a un’impresa di successo ci sono tre fattori fondamentali: l’imprenditore, la sua famiglia e i collaboratori.” ha commentato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. “L’imprenditore, la persona che con le sue intuizioni, la capacità di leggere il mercato, e propensione al rischio, crea un’azienda perché ci crede e si mette in gioco. La famiglia è qualcosa che va oltre la dimensione economico-aziendale: un valore immateriale che sostiene nel momento in cui si prendono scelte e rischi. Infine, i collaboratori, la squadra: persone che con convinzione condividono valori, obiettivi e risultati. Che tutto questo, per Autotorino, si sia realizzito a Cosio Valtellino, e non in una grande città come si potrebbe pensare, è infine qualche cosa di straordinario: al guizzo imprenditoriale si è affiancato il legame profondo con la terra valtellinese. Cuore e cervello hanno così contribuito al successo di questa azienda.”

Il Gruppo Autotorino si attesta nel primo trimestre 2025 a 640 mln di euro di fatturato e 19.800 vetture vendute (entrambi +5% rispetto allo stesso trimestre 2024) mentre i servizi di post-vendita generano un fatturato di oltre 55 milioni in crescita del 7%. La nuova sede si sviluppa oggi su un’area di 4.000 mq ed è in grado di ospitare ben 300 collaboratori, l’head quarter operativo a sua volta gestisce e coordina l’intero comparto dei lavoratori che si attesta vicino alla soglia dei 3.000 collaboratori. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)