Bentley, una nuova linea di borse da viaggio

(Adnkronos) –

Bentley lancia una nuova linea di borse, un set di valigie di tre pezzi che celebrano il lancio della quarta generazione della Continental GT e GTC.

Un’offerta esclusiva che si ispira al nuovo DNA del brand, la nuova collezione Bentley prevede un set composto da tre pezzi: • una borsa weekend • uno zaino • un beauty case. Il set di borse da viaggio è proposto nella tonalità Gravity Grey, in omaggio al nuovo colore della pelle degli interni della quarta generazione di Continental GT e GTC.

A impreziosire il tutto, una striscia decorativa offerta in tre tonalità: • Mandarin • Kingfisher • Hotspir Ogni pezzo, realizzato a mano in Italia, nasce grazie all'utilizzo di materiali pregiati. Ogni dettaglio è lavorato con grande precisione, cuciture e bordi sono realizzati a mano in colori a contrasto, così come le tasche frontali con fibbie, le etichette per bagagli con emblemi a rilievo e persino gli scomparti interni, anche quest'ultimi rivestiti in pelle. Lusso artigianale per le potenti Granturismo inglesi. Il set di valigie Bentley è espressione della ricercatezza del Marchio inglese, della cura per i particolari, dell'unicità dei suoi prodotti