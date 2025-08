BMW accelera sull’elettrico: a Steyr parte la produzione dei motori Gen6 per la Neue Klasse

(Adnkronos) – Lo stabilimento BMW di Steyr, in Austria, inaugura ufficialmente la produzione in serie dei nuovi motori elettrici destinati alla futura generazione Neue Klasse. Si tratta della prima catena produttiva interamente dedicata a un propulsore full electric nello storico impianto, da oltre 40 anni cuore tecnologico per le motorizzazioni termiche del Gruppo. Il nuovo motore Gen6 rappresenta un passo decisivo nella trasformazione industriale di BMW verso una mobilità a zero emissioni e segna l’inizio di una nuova era per il sito produttivo austriaco. Tutti i componenti chiave del nuovo powertrain, statore, rotore, trasmissione e inverter, vengono realizzati direttamente a Steyr, mentre i carter in alluminio vengono fusi nello stabilimento BMW di Landshut e rifiniti in Austria. La vera novità è l’introduzione della produzione in camera bianca per gli inverter, segnando il debutto dell’impianto nel campo dell’ingegneria elettronica. Il layout produttivo dei motori Gen6 segue una logica modulare, progettata per massimizzare la flessibilità e adattarsi a una gamma diversificata di modelli Neue Klasse. Questa architettura garantisce economie di scala e ottimizza costi e volumi, mantenendo elevata l’agilità delle reti di fornitura e assemblaggio. Il motore elettrico Gen6 porta con sé una serie di evoluzioni significative rispetto alla generazione precedente. L’introduzione dell’architettura a 800 volt, unita all’utilizzo di semiconduttori in carburo di silicio (SiC), consente di migliorare sensibilmente efficienza e prestazioni. L’inverter è ora completamente integrato nel corpo motore, riducendo ingombri e dispersioni. Rispetto ai motori Gen5, il nuovo sistema di trazione elettrica permette di ridurre le perdite energetiche del 40%, i costi del 20% e il peso del 10%. Questi miglioramenti si traducono in un incremento complessivo dell’efficienza del veicolo di circa il 20%. La prima vettura a beneficiarne sarà la futura BMW iX3 50 xDrive, accreditata di un’autonomia fino a 800 km secondo il ciclo WLTP. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)