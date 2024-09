BMW e Toyota, una partnership all’insegna dell’idrogeno

(Adnkronos) –

BMW Group e Toyota Motor Corporation hanno siglato una partnership al fine di sviluppare una nuova generazione di propulsori a celle a combustibile. “Si tratta di una pietra miliare nella storia dell’automobile: il primo veicolo a celle a combustibile di serie offerto da un produttore globale premium. Alimentato dall’idrogeno e guidato dallo spirito della nostra cooperazione, sottolineerà come il progresso tecnologico stia plasmando la mobilità del futuro”, ha dichiarato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. “E annuncerà un’era di forte domanda di veicoli elettrici a celle a combustibile”.



BMW e Toyota svilupperanno congiuntamente sistemi di propulsione per veicoli per trasporto passeggeri, utilizzando le celle a combustibile e creando così sinergie per le applicazioni commerciali.

Nonostante questo sodalizio, i nuovi modelli FCEV brandizzati Toyota e BMW, manterranno la propria identità e avranno caratteristiche distinte.



Sarà la iX5 Hydrogen a traghettare ufficialmente la Casa dell’Elica nell’idrogeno. BMW Group si sta preparando per la produzione in serie di veicoli con sistemi di propulsione a idrogeno che saranno commercializzati nel 2028. Nuovi modelli che si affiancheranno all’attuale gamma e che costituiranno una ulteriore alternativa alle classiche alimentazioni.

Koji Sato, Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione (Direttore Rappresentante) di Toyota Motor Corporation, ha dichiarato: “Siamo lieti che la collaborazione tra BMW e Toyota sia entrata in una nuova fase. Nella nostra lunga storia di partnership, abbiamo avuto la conferma che BMW e Toyota condividono la stessa passione per le automobili e la stessa convinzione di un approccio di “technology openness” e “multi-pathway” alla neutralità delle emissioni di carbonio. Sulla base di questi valori condivisi, approfondiremo la nostra collaborazione con azioni quali lo sviluppo congiunto di sistemi a celle a combustibile di nuova generazione e l’espansione delle infrastrutture, con l’obiettivo di realizzare una società dell’idrogeno. Accelereremo i nostri sforzi insieme a BMW e ai partner di vari settori per realizzare un futuro in cui l’energia a idrogeno sostenga la società.”

