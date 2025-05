BMW M2 Racing: la nuova arma entry-level firmata BMW M Motorsport

(Adnkronos) – Dal 2026, BMW M Motorsport inaugura una nuova era per i piloti privati e team emergenti: la M2 Racing, progettata per offrire accesso diretto e autentico al mondo delle competizioni. Svelata durante l’apertura stagionale del DTM a Oschersleben, questa vettura incarna una visione chiara: rendere le corse più accessibili senza compromettere prestazioni e qualità tecnica. Nata sulla base della generazione attuale di BMW M2, la versione Racing è stata profondamente rivisitata con soluzioni sviluppate specificamente per l’uso in pista. Con una potenza di 230 kW (313 CV) e una velocità superiore ai 270 km/h, la nuova BMW M2 Racing si propone come punto di riferimento per chi desidera iniziare il proprio percorso sportivo con una macchina competitiva e al tempo stesso facile da gestire. Il progetto ha coinvolto i reparti Motorsport e produzione di serie in una collaborazione intensa e mirata. Il risultato? Una vettura che conserva l’anima sportiva tipica del Marchio, ma con costi operativi contenuti e una semplicità d’uso pensata per ogni livello di esperienza. Il prezzo, fissato a 98.000 euro (netti), riflette un equilibrio ideale tra contenuti tecnici e accessibilità economica. Durante le fasi di test, la M2 Racing è stata messa alla prova anche in simulazioni reali di gara, grazie al contributo di piloti ufficiali come Jens Klingmann.

Le sensazioni raccolte confermano la versatilità del modello: adatta sia a chi muove i primi passi nel motorsport, sia ai piloti più esigenti in cerca di una base solida per competizioni nazionali e internazionali. La vettura debutterà in diverse serie sprint e gare endurance, incluse competizioni iconiche come la 24 Ore del Nurburgring, consolidando il ruolo di BMW M Motorsport come punto di riferimento per le corse clienti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)