BMW M5 M Performance: massima potenza e prestazioni

(Adnkronos) – La nuova BMW M5 M Performance è una berlina ad alte prestazioni. Grazie al suo sistema M HYBRID capace di produrre una potenza massima di sistema di 727 CV e una coppia di 1.000 Nm, l’abbinamento del V8 M TwinPower con una unità elettrica consente alla nuova BMW M5 M Performance di essere tra le quattro porte più veloci del pianeta.

Cambio M Steptronic ad 8 rapporti e trazione integrale M xDrive, nel classico 0-100 km/h la M5 M Performance impiega soli 3,5 secondi per una velocità massima autolimitata di 250 km/h. In presenza del M’Driver’s Package, la berlina tedesca tocca i 305 km/h. Il suo design esterno vanta diversi componenti in fibra di carbonio. Innegabile il fascino della M5 Performance, una vettura in grado di trasmettere emozioni e passione. Uno stile scultoreo con l’attraente calandra BMW M, i prominenti passaruota e le minigonne laterali che ne esaltano la personalità. A contribuire a rendere la sua estetica grintosa ci pensa il diffusore posteriore M Performance a due sezioni in fibra di carbonio, che si unisce ai terminali di scarico M Performance con i rivestimenti realizzati in un mix di titanio e materiale composito. Il diffusore posteriore M Performance in fibra di carbonio è incluso nel pacchetto esterno M Carbon. Un particolare che migliora l’equilibrio aerodinamico della vettura. Nella zona anteriore uno splitter M Performance in fibra di carbonio a due sezioni contribuisce ad aumentare la stabilità della vettura alle alte velocità. L’esclusività della BMW M5 M Performance si conferma nella massima cura per i particolari. Il tappo del serbatoio è in fibra di carbonio, mentre un tocco di eleganza è tangibile nell’abitacolo con i tappetini M Performance con cuciture a contrasto e badge M Performance. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)