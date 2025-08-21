28.3 C
BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe

Motori
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Presentata in anteprima al Pebble Beach, la nuova BMW M850i
Edition M Heritage 2026 celebra la storia della Serie 8 con un modello unico, prodotto in soli 500 esemplari e destinato ai mercati più selezionati. La vettura sarà disponibile esclusivamente in configurazione M850i xDrive Gran Coupe, con un prezzo di listino fissato a 130.400 dollari più spese di destinazione, e le prime consegne sono previste per il 2026.  L’edizione speciale richiama l’iconica E31 Serie 8 del 1989, proponendo cinque vernici storiche: Bright Red, Mauritius Blue, Cosmos Black, Oxford Green e Daytona Violet. A completare la personalità estetica ci sono il tetto in fibra di carbonio con le inconfondibili strisce M e i cerchi bicolore da 20 pollici Orbit Grey, abbinati al pacchetto M Sport Professional che integra pinze freno nere, fari Shadowline e dettagli esterni dedicati. All’interno, l’abitacolo si distingue per i sedili M Sport in pelle Merino nera e Alcantara, con cuciture tricolore M e badge esclusivi. Rivestimenti in Alcantara su cruscotto e pannelli porta, console centrale in fibra di carbonio opaca e dettagli in vetro per leva del cambio e controller iDrive creano un ambiente raffinato e sportivo. Ogni esemplare è personalizzato da targhette “M850i Edition M Heritage” e dalla numerazione progressiva 1/500, a testimonianza della sua rarità. Sotto il cofano pulsa il V8 4.4 litri TwinPower Turbo, capace di erogare 523 CV e 750 Nm di coppia, gestiti dal cambio automatico a 8 rapporti Steptronic e dalla trazione integrale xDrive. I numeri parlano chiaro: accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. La dotazione di serie include il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround e il pacchetto Driving Assistance Professional, che rendono questa Gran Coupe un perfetto equilibrio tra lusso, tecnologia e sportività. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

