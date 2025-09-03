BMW Motorrad Vision CE 2: nuova era per la mobilità elettrica urbana

(Adnkronos) –

BMW Motorrad presenterà al Salone IAA Mobility 2025 il Vision

CE 2, un concept destinato a ridefinire la mobilità urbana a due ruote. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida sicura, innovativa e sostenibile, senza rinunciare al piacere e alla libertà tipici del marchio. Il nuovo prototipo introduce soluzioni inedite, come la struttura cage con cintura di sicurezza integrata, che permette di circolare senza casco né abbigliamento protettivo tradizionale. Si tratta di un ritorno all’idea anticipata con la BMW C1 di venticinque anni fa, reinterpretata ora con un linguaggio stilistico più emozionale e tecnologico. Il Concept si distingue per un design leggero e dinamico, caratterizzato da linee allungate e da un aspetto arioso, reso possibile dall’impiego di alluminio verniciato e contrasti cromatici netti tra bianco opaco e nero. Dettagli grafici in rosso neon e una seduta essenziale completano l’estetica futuristica del veicolo. Oltre all’impatto visivo, il concept integra una tecnologia di bilanciamento automatico, capace di mantenere la moto in equilibrio anche da ferma. Un’innovazione che unisce sicurezza e praticità, rendendo l’esperienza di guida più rilassata e accessibile.

BMW Motorrad ribadisce così la propria leadership nella mobilità elettrica premium, dopo il successo del CE 04 e del CE 02, modelli che hanno già definito nuovi standard nel settore. Con Vision CE 2, il marchio tedesco proietta ancora una volta la mobilità urbana verso il futuro, puntando su emissioni zero, design rivoluzionario e un approccio emozionale al commuting quotidiano.