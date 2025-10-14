BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW

(Adnkronos) – Con il debutto sulla BMW iX3, il BMW Panoramic iDrive segna una svolta radicale nel modo in cui il conducente interagisce con il veicolo. Questo sistema nasce da anni di ricerca, test di usabilità e milioni di chilometri percorsi da veicoli connessi, con l’obiettivo di creare un’interfaccia che unisca immediatezza, ergonomia e personalizzazione.

La filosofia progettuale resta fedele al principio “hands on the wheel, eyes on the road”. I comandi essenziali rimangono fisici e facilmente accessibili, mentre tutto ciò che può essere gestito digitalmente è integrato nel nuovo ecosistema di controllo. Il risultato è un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e funzionalità intuitiva.

Elemento distintivo è il BMW Panoramic Vision, un display proiettato sulla parte inferiore del parabrezza, che mostra le informazioni principali su una banda nera estesa da montante a montante. Il guidatore visualizza dati essenziali direttamente nel proprio campo visivo, mentre le aree centrali e destre possono essere configurate liberamente.

Sopra di esso si colloca il BMW 3D Head-Up Display, che integra grafica di navigazione e assistenza alla guida in una rappresentazione tridimensionale coordinata con il Panoramic Vision. A completare l’esperienza c’è il Central Display da 17,9 pollici, dotato di interfaccia QuickSelect, che consente di accedere alle funzioni principali senza passaggi intermedi.

Alla base del sistema opera il BMW Operating System X, che gestisce personalizzazione, aggiornamenti OTA e connettività tramite l’app My BMW.

Insieme, questi elementi trasformano il BMW Panoramic iDrive nel cuore tecnologico delle future generazioni BMW.

