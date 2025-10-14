22.6 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Con il debutto sulla BMW iX3, il BMW Panoramic iDrive segna una svolta radicale nel modo in cui il conducente interagisce con il veicolo. Questo sistema nasce da anni di ricerca, test di usabilità e milioni di chilometri percorsi da veicoli connessi, con l’obiettivo di creare un’interfaccia che unisca immediatezza, ergonomia e personalizzazione. 

La filosofia progettuale resta fedele al principio “hands on the wheel, eyes on the road”. I comandi essenziali rimangono fisici e facilmente accessibili, mentre tutto ciò che può essere gestito digitalmente è integrato nel nuovo ecosistema di controllo. Il risultato è un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e funzionalità intuitiva. 

 

Elemento distintivo è il BMW Panoramic Vision, un display proiettato sulla parte inferiore del parabrezza, che mostra le informazioni principali su una banda nera estesa da montante a montante. Il guidatore visualizza dati essenziali direttamente nel proprio campo visivo, mentre le aree centrali e destre possono essere configurate liberamente. 

Sopra di esso si colloca il BMW 3D Head-Up Display, che integra grafica di navigazione e assistenza alla guida in una rappresentazione tridimensionale coordinata con il Panoramic Vision. A completare l’esperienza c’è il Central Display da 17,9 pollici, dotato di interfaccia QuickSelect, che consente di accedere alle funzioni principali senza passaggi intermedi. 

Alla base del sistema opera il BMW Operating System X, che gestisce personalizzazione, aggiornamenti OTA e connettività tramite l’app My BMW. 

Insieme, questi elementi trasformano il BMW Panoramic iDrive nel cuore tecnologico delle future generazioni BMW. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.6 ° C
23.7 °
21.2 °
53 %
3.1kmh
20 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1753)ultimora (1241)vid (134)tec (93)Lav (76)sal (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati