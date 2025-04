Boom Nissan nel primo trimestre: Qashqai guida la scalata dei C-SUV

(Adnkronos) –

Nissan apre il 2025 con risultati decisamente positivi in Italia, trainata dal successo della sua gamma crossover. A marzo, il brand giapponese registra una crescita delle immatricolazioni (autovetture e veicoli commerciali leggeri) pari al +21% rispetto allo stesso mese del 2024, contro un mercato che si ferma al +4%. La quota di mercato Nissan sale al 3,6%, con un incremento di 0,5 punti percentuali. Nel primo trimestre dell'anno, la tendenza si conferma: le vendite aumentano del 3% in controtendenza con un mercato in calo del 3%. Nissan tocca il 3%, guadagnando 0,16 punti su base annua. Protagonista assoluto è Qashqai, che domina la classifica dei C-SUV più venduti in Italia con 3.581 immatricolazioni a marzo (+24% vs marzo 2024) e 7.177 unità nel trimestre. Il modello conquista anche il quarto posto tra gli ibridi più venduti nel Paese sia nel mese che nel trimestre. Prestazioni solide anche per gli altri crossover: X-Trail segna un +65% a marzo, piazzandosi al quinto posto tra i D-SUV più venduti nel mese e al settimo nel trimestre. Juke cresce del 16% a marzo e si inserisce nella Top 10 dei modelli benzina più richiesti. Notevole anche l'incremento delle vendite del crossover elettrico Ariya, spinto dagli ecoincentivi fino a 12.000 euro: +400% a marzo e +200% nel trimestre rispetto al 2024. Dal lancio nel 2022, sono oltre 28.000 le unità e-POWER immatricolate in Italia. Questo innovativo sistema, disponibile su Qashqai e X-Trail, abbina la fluidità della trazione elettrica alla praticità dell'alimentazione a benzina, senza necessità di ricarica alla spina.