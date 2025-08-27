31.5 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Bosch e Cariad, intelligenza artificiale al centro della guida autonoma

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Bosch e Cariad hanno rafforzato la loro collaborazione con l’obiettivo di portare la guida autonoma a un nuovo livello. Attraverso l’Automated Driving Alliance, i due partner stanno sviluppando in sinergia software di nuova generazione per i sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e 3, puntando a garantire sicurezza, comfort e un comportamento sempre più simile a quello di un conducente umano. L’impiego dell’intelligenza artificiale Bosch non si limita a singole funzioni, ma attraversa l’intera catena tecnologica: dal riconoscimento degli oggetti e la fusione dei dati provenienti da sensori come radar e telecamere, fino ai processi decisionali e al controllo automatizzato di sterzo, freni e propulsione. Le prime versioni del software sono già operative su flotte di test in Europa, Giappone e Stati Uniti, dove vengono quotidianamente aggiornate e addestrate grazie a enormi quantità di dati. Questa metodologia consente di perfezionare costantemente l’affidabilità dei sistemi, con l’obiettivo di arrivare alla produzione di serie a partire dalla metà del 2026. Il Gruppo Volkswagen integrerà le funzioni sviluppate da Bosch e Cariad nella sua nuova architettura software, destinata a veicoli di tutte le fasce. Bosch, a sua volta, renderà disponibile la piattaforma anche ad altri costruttori a livello globale, promuovendo la diffusione della guida autonoma su larga scala. L’approccio end-to-end, con proprietà intellettuale e codice sorgente sviluppati internamente, garantisce il pieno controllo tecnico e la possibilità di introdurre innovazioni rapide. Gli sviluppatori hanno progettato un’architettura trasparente, tracciabile e sicura, pensata per rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

