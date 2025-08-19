Bosch e CARIAD: l’IA al servizio della guida automatizzata

(Adnkronos) –

Bosch e CARIAD rafforzano la loro collaborazione all’interno della Automated Driving Alliance con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni di guida assistita e automatizzata di livello 2 e 3 più intelligenti e sicure. Il nuovo software sfrutta tecniche avanzate di intelligenza artificiale, capaci di riprodurre il comportamento di un conducente umano in modo fluido e naturale, migliorando percezione, interpretazione e capacità decisionale. Secondo Mathias Pillin, CTO di Bosch Mobility, l’unione di dati e IA è fondamentale per rendere l’automazione affidabile e scalabile. Le prime implementazioni sono già in fase di test, con il lancio di un software di produzione previsto per la metà del 2026. Il Gruppo Volkswagen integrerà queste soluzioni nella propria architettura per veicoli software-defined. Bosch, parallelamente, offrirà la tecnologia ad altri costruttori in tutto il mondo, promuovendone la diffusione su larga scala. Fin dall’inizio della partnership, l’IA è stata applicata a compiti come il riconoscimento degli oggetti. Ora il suo impiego copre l’intera catena tecnologica: dall’analisi delle immagini e fusione sensoriale alla gestione autonoma di motore, sterzo e freni. Le tecnologie adottate, simili a quelle delle IA generative, permettono di analizzare scenari complessi e prevedere il comportamento di altri utenti della strada. La piattaforma è progettata per integrare approcci multimodali vision-language-action, capaci di combinare dati visivi e linguistici per un’interpretazione più profonda delle situazioni di guida. Le funzioni vengono costantemente testate su strade pubbliche in Europa, Giappone e Stati Uniti. Modelli come ID.Buzz e Audi Q8, equipaggiati con sensori avanzati, raccolgono dati preziosi per ottimizzare prestazioni e sicurezza. Bosch e CARIAD mirano così a offrire, in pochi anni, soluzioni di guida automatizzata di livello 2 e 3 pronte per il mercato globale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)