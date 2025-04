Bridgestone presenta la nuova generazione di pneumatici per l’esplorazione lunare

(Adnkronos) –

Bridgestone ha svelato due prototipi avanzati di pneumatici per veicoli lunari in occasione del 40° Space Symposium a Colorado Springs. Sviluppati in collaborazione con la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), i nuovi concept rappresentano la seconda generazione di soluzioni progettate per affrontare le estreme condizioni della superficie lunare. Leggeri e resistenti, gli pneumatici Bridgestone sono costruiti con una fitta rete di raggi metallici sottili, ideati per garantire mobilità su terreni accidentati e regolite, la sabbia finissima che ricopre il suolo lunare. Questa architettura consente flessibilità nella deformazione e una robustezza essenziale per affrontare vuoto, escursioni termiche e radiazioni cosmiche. Il progetto nasce come estensione delle tecnologie del programma “

AirFree”

, incluso nel piano strategico 2024 – 2026 di Bridgestone. L’obiettivo è portare le competenze acquisite sulla Terra nello spazio, contribuendo alla creazione di una mobilità sostenibile anche in ambienti extraterrestri. Il concept ha ottenuto il riconoscimento internazionale “Tire Concept of the Year” ai Tire Technology International Awards 2025, grazie alla sua capacità di coniugare innovazione, design funzionale e adattabilità a condizioni estreme. Nel 2024, il Costruttore di pneumatici ha inoltre stretto una collaborazione con Astrobotic Technology, azienda statunitense specializzata in esplorazione lunare, per sviluppare soluzioni su misura in base alle esigenze delle future missioni. Il prossimo obiettivo è l’applicazione di queste tecnologie avanzate anche su pneumatici terrestri, con l’ambizione di generare valore attraverso soluzioni nate in condizioni estreme. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’impegno “Extension” del Bridgestone E8 Commitment.

