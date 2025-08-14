32 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bugatti Brouillard: l’arte su misura del Programme Solitaire

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel panorama delle auto di lusso, Bugatti ha sempre rappresentato un’icona di esclusività e perfezione tecnica. Con il Programme Solitaire, la Maison francese introduce un capitolo inedito della propria storia, dedicato alla creazione di vetture one-off capaci di fondere tradizione, innovazione e un livello di personalizzazione mai visto. La prima opera di questo ambizioso programma è Brouillard, un coupé che porta con sé un’eredità unica. Il suo nome rende omaggio al cavallo prediletto di Ettore Bugatti, simbolo di velocità, eleganza e legame profondo con il fondatore. Questo tributo si traduce in un design che richiama la muscolatura e le proporzioni armoniose dell’animale, sostituendo linee spigolose con superfici fluide e scolpite.  
Brouillard nasce sulla piattaforma più evoluta della storia Bugatti, equipaggiata con il leggendario motore W16 quadriturbo da 1.600 CV. Questa base tecnica, affinata in oltre vent’anni di sviluppo, garantisce prestazioni estreme, mentre ogni elemento della carrozzeria e dell’aerodinamica è stato progettato per unire funzionalità e bellezza. L’alettone fisso tipo ducktail e il diffusore posteriore ottimizzano l’equilibrio aerodinamico senza intaccare la purezza delle linee. All’interno, l’artigianalità raggiunge livelli da alta moda automobilistica. Tessuti su misura provenienti da Parigi, fibra di carbonio con finitura verde e componenti in alluminio lavorati dal pieno creano un ambiente raffinato e contemporaneo. Dettagli unici come i ricami del cavallo nei sedili e un pomello del cambio con miniatura scolpita di Brouillard raccontano una storia di passione e cura estrema. Il Programme Solitaire prevede la realizzazione di soli due esemplari all’anno, ciascuno destinato a ricevere un’attenzione totale da parte di designer, ingegneri e artigiani. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32 ° C
33.5 °
31.5 °
41 %
1.5kmh
0 %
Gio
33 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
37 °
Lun
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)incidente (14)carabinieri (14)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati