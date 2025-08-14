Bugatti Brouillard: l’arte su misura del Programme Solitaire

(Adnkronos) – Nel panorama delle auto di lusso, Bugatti ha sempre rappresentato un’icona di esclusività e perfezione tecnica. Con il Programme Solitaire, la Maison francese introduce un capitolo inedito della propria storia, dedicato alla creazione di vetture one-off capaci di fondere tradizione, innovazione e un livello di personalizzazione mai visto. La prima opera di questo ambizioso programma è Brouillard, un coupé che porta con sé un’eredità unica. Il suo nome rende omaggio al cavallo prediletto di Ettore Bugatti, simbolo di velocità, eleganza e legame profondo con il fondatore. Questo tributo si traduce in un design che richiama la muscolatura e le proporzioni armoniose dell’animale, sostituendo linee spigolose con superfici fluide e scolpite.

Brouillard nasce sulla piattaforma più evoluta della storia Bugatti, equipaggiata con il leggendario motore W16 quadriturbo da 1.600 CV. Questa base tecnica, affinata in oltre vent'anni di sviluppo, garantisce prestazioni estreme, mentre ogni elemento della carrozzeria e dell'aerodinamica è stato progettato per unire funzionalità e bellezza. L'alettone fisso tipo ducktail e il diffusore posteriore ottimizzano l'equilibrio aerodinamico senza intaccare la purezza delle linee. All'interno, l'artigianalità raggiunge livelli da alta moda automobilistica. Tessuti su misura provenienti da Parigi, fibra di carbonio con finitura verde e componenti in alluminio lavorati dal pieno creano un ambiente raffinato e contemporaneo. Dettagli unici come i ricami del cavallo nei sedili e un pomello del cambio con miniatura scolpita di Brouillard raccontano una storia di passione e cura estrema. Il Programme Solitaire prevede la realizzazione di soli due esemplari all'anno, ciascuno destinato a ricevere un'attenzione totale da parte di designer, ingegneri e artigiani.