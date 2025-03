BYD TANG: il SUV elettrico spazioso e tecnologico per la famiglia

(Adnkronos) –

BYD presenta il nuovo TANG, un SUV elettrico a sette posti progettato per le famiglie moderne. Con un mix perfetto di potenza, tecnologia e comfort, offre un’autonomia fino a 530 km grazie alla rivoluzionaria Blade Battery e supporta la ricarica rapida DC fino a 170 kW, permettendo di ridurre i tempi di sosta e migliorare l’efficienza nei lunghi viaggi. L’estetica del BYD TANG si ispira al linguaggio stilistico Dragon Face, con linee eleganti e fari full-LED. La carrozzeria aerodinamica è arricchita da dettagli premium, che conferiscono al veicolo un aspetto imponente e raffinato. All’interno, l’abitacolo premium include sedili in pelle Nappa riscaldati e ventilati, un tetto panoramico apribile e un sistema di illuminazione LED personalizzabile. Il display centrale touchscreen rotante da 15,6 pollici e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici offrono un’esperienza tecnologica avanzata e intuitiva. Il BYD TANG è equipaggiato con un assistente vocale intelligente, Android Auto e Apple CarPlay, e una ricarica wireless da 50W per smartphone e dispositivi compatibili. La sicurezza è al top, con 5 stelle Euro NCAP e un pacchetto ADAS completo che include frenata automatica, mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e monitoraggio dell’angolo cieco per una guida più sicura. Il SUV offre 517 CV, accelerazione 0-100 km/h in 4,9 secondi, sospensioni adattive e freni Brembo ad alte prestazioni. Le modalità di guida (Sport, Normal, Eco, Snow) si adattano a ogni esigenza, garantendo un’esperienza di guida su misura. Inoltre, la capacità di traino fino a 1.500 kg lo rende perfetto anche per chi necessita di trasportare carichi extra. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)