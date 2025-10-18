17 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cardiff frena i SUV, i veicoli di grandi dimensioni sono altamente inquinanti

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cardiff cambia passo e mette il freno ai giganti della strada. Dopo l’approvazione del nuovo piano decennale per la sosta, chi guida SUV e veicoli di grandi dimensioni dovrà presto fare i conti con tariffe più alte per il parcheggio residenziale. 

La misura, che fa di Cardiff la prima città del Regno Unito ad adottare una politica di questo tipo, mira a premiare la mobilità sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale dei mezzi più pesanti. 

Nel dettaglio, chi possiede un’auto sopra le 2,4 tonnellate dovrà pagare un sovrapprezzo per il permesso di sosta, mentre i veicoli oltre le 3,5 tonnellate non potranno più ottenerlo. Anche i conducenti di auto diesel dovranno affrontare un supplemento, pensato per incoraggiare la transizione verso veicoli meno inquinanti. 

Il piano prevede inoltre nuovi permessi per operatori sanitari e caregiver, la suddivisione della città in tre nuove zone e la graduale abolizione dei permessi per i residenti nel centro storico. 

E in Italia? Alcune città, come Milano e Bologna, stanno già sperimentando politiche simili, con restrizioni e tariffe differenziate in base alle emissioni e alle dimensioni del veicolo.  

Cardiff, però, segna un passo ulteriore: legare il costo della sosta al peso dell’auto. Un criterio che chissà potrebbe presto arrivare anche sulle nostre strade. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17 ° C
18.5 °
16.7 °
65 %
2.2kmh
0 %
Sab
19 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
17 °
Mer
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1981)ultimora (1340)vid (263)tec (96)Lav (79)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati