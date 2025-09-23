24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La gamma del SUV Citroen C5 Aircross si arricchisce con una novità di grande interesse: la versione Plug-In Hybrid 195 Automatico. Questo modello si affianca alle varianti Hybrid 145 e alla 100% elettrica e-C5 Aircross Comfort Range, offrendo così un ventaglio di soluzioni pensate per rispondere a ogni esigenza di mobilità, dai viaggi a lungo raggio alla guida quotidiana a zero emissioni. 
Nuova Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico si distingue per un design deciso e moderno, con linee studiate per esaltare aerodinamica ed efficienza, oltre a un assetto solido che trasmette sicurezza su strada.  All’interno domina l’approccio C-Zen Lounge, che trasforma l’abitacolo in uno spazio confortevole e accogliente, capace di unire benessere e praticità. La tecnologia di bordo, di ultima generazione, garantisce una guida intuitiva e serena, accompagnata da sistemi avanzati di assistenza.  La motorizzazione ibrida ricaricabile abbina un propulsore turbo 1.6 a quattro cilindri da 150 CV (110 kW) a un motore elettrico da 92 kW (125 CV), alimentato da una batteria da 21 kWh. Insieme sviluppano una potenza combinata di 195 CV (143 kW), gestita dal nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCS a 7 rapporti.
 L’autonomia elettrica media raggiunge 86 km, con un incremento del 33% rispetto alla precedente generazione, e supera i 100 km in uso urbano.  Tre le modalità di guida disponibili: • Hybrid: ottimizza l’uso dei due propulsori riducendo consumi ed emissioni • Electric: consente di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a una velocità massima di 135 km/h • Sport: sfrutta l’apporto combinato dei motori (elettrico / endotermico) per massimizzare le prestazioni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
24.2 ° C
24.5 °
22.6 °
71 %
2.7kmh
100 %
Mar
24 °
Mer
22 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Serie C (10)denuncia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati