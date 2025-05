Dacia celebra il traguardo degli 8 milioni di veicoli a Mioveni con il Bigster

(Adnkronos) – Il 24 aprile 2025, un esemplare di Bigster color Indigo Blue ha segnato un momento simbolico per Dacia: l’ottavo milione di veicoli prodotti nello storico impianto di Mioveni, in Romania. Una pietra miliare che conferma il ruolo centrale di questo sito nella crescita del marchio. Attivo dal 1968, lo stabilimento ha visto nascere modelli iconici a partire dalla Dacia 1100, basata sulla Renault R8.

Nei tre decenni successivi, la scena è stata dominata dalla Dacia 1300 e dai suoi derivati, con oltre 2,2 milioni di unità prodotte fino al 2006, comprese versioni sportive e veicoli commerciali. Nel 1995 Dacia ha avviato lo sviluppo di modelli completamente locali, a partire dalla Nova, seguita da SupeRNova e Solenza. L’integrazione nel Gruppo Renault nel 1999 ha segnato una svolta decisiva. Dal 2004, con il debutto di Logan, il Marchio ha iniziato la sua espansione internazionale, mantenendo Mioveni come cuore operativo. In quasi sei decenni, sei generazioni di veicoli si sono alternate sulle linee di produzione. Il modello più prodotto resta Duster, con oltre 2,6 milioni di esemplari dal 2010. Il nuovo protagonista è Bigster, il primo SUV di segmento C di Dacia, che ha già raccolto più di 13.000 ordini prima ancora dell’arrivo sul mercato. Lo stabilimento di Mioveni impiega 6.850 persone, produce un veicolo ogni 55 secondi e vanta un’export pari al 90% della produzione. Con oltre 9 milioni di veicoli venduti dal 2004, il Marchio continua a puntare su semplicità, accessibilità e concretezza, consolidando la propria posizione tra i costruttori più rilevanti del mercato europeo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)