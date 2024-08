(Adnkronos) –

Dacia continua la sua leadership sul mercato italiano e a testimoniarlo sono le immatricolazioni. Nei primi sette mesi dell’anno, Dacia ha consegnato in Italia 65.350 unità per una quota di mercato del 5,6%. Nel mese di luglio, si conferma il Marchio in assoluto più scelto dai clienti privati italiani nel 2024. Sono 9.155 le unità immatricolate lo scorso mese, per una quota di mercato dell’11.8%. L’alimentazione turbo GPL continua a essere la preferita dai clienti privati Dacia, una vettura su quattro è scelta con questa tipologia di motorizzazione. È la Sandero, tra le auto più gettonate dai clienti italiani, in crescita di ben il 34% rispetto ai primi 7 mesi del 2024. Grande attesa per il debutto commerciale della nuova generazione di Duster, nel mese di settembre è previsto un porte aperte il 21 e 22. Nonostante sia in corso il passaggio di testimone, nei primi sette mesi del 2024, sua è la seconda posizione tra i privati nel segmento B. Ottima la performance anche della Spring, 100% elettrica di Casa, saldamente al secondo posto nel segmento per vendite ai privati. A distanza di sole poche settimane dall’arsura ordini, sono tanti gli italiani che l’hanno ordinata. L’allestimento Extreme, quello top di gamma, è tra i più scelti. Le prime consegne partiranno a ottobre, mese in cui è previsto il debutto in Italia. Anche la Jogger, station disponibile anche in configurazione 7 posti, grazie a un design rinnovato, prosegue nel suo percorso d crescita. È al primo posto nel segmento C (canale privati, SUV esclusi). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)