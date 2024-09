Dacia Duster, un porte aperte di successo

(Adnkronos) –

Dacia Duster debutta ufficialmente sul mercato italiano con un porte aperte. La terza generazione di un SUV di successo cambia radicalmente rispetto al passato, evolvendosi nelle forme e contenuti. Dacia Duster è un modello che sin dal lancio ha democratizzato il SUV in Italia, rendendolo di fatto, alla portata di tutti. Oggi, la storia continua, seppur il tutto, con una tecnologia al passo con i tempi. Il SUV Dacia è disponibile anche con motorizzazione full hybrid da 140 cavalli, che abbina ottime performance a ridotti costi di gestione. Un rapporto qualità / prezzo vincente, il nuovo Sport Utility Vehicle è stato scelto in netta prevalenza negli allestimenti di vertice, Journey ed Extreme.

Migliaia di persone hanno acquistato tempo addietro, questo modello, senza mai averlo visto e provato, segno di una fiducia verso il Marchio del Gruppo Renault.

Totalmente rinnovato nell’estetica e design, i suoi contenuti tecnologici sono evoluti, il nuovo Duster è un prodotto concreto che offre bassi costi di gestione. Le nuove e inedite motorizzazioni ibride sono efficienti e potenti, la presenza dell’unità elettrica che affianca all’unità termica turbo consente di ottenere prestazioni interessanti e bassi consumi. Un SUV compatto e moderno, con un livello tecnologico in linea con le richieste dei clienti, nuovo Dacia Duster apre un nuovo capitolo nella storia di un modello che ha segnato l’evoluzione nel proprio segmento di mercato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)