Dacia Hipster Concept: democratica ed elettrica

Motori
(Adnkronos) – La Dacia Hipster Concept rappresenta una visione alternativa della mobilità, 100% elettrica e sviluppata per rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane. L’obiettivo è chiaro: dimezzare l’impronta di carbonio rispetto ai modelli elettrici attuali, proponendo un veicolo essenziale, funzionale e accessibile. 

Negli ultimi decenni il mercato automobilistico ha seguito la strada del “sempre più”: veicoli più grandi, complessi e costosi. Dacia invece rimane fedele alla sua filosofia originaria, puntando a un’auto semplice e democratica. Con la Dacia Hipster Concept, il marchio si interroga su cosa sarà davvero indispensabile in futuro, con l’ambizione di reinventare l’auto popolare del nostro tempo. 

 

Il progetto nasce dalle reali abitudini di utilizzo degli automobilisti: una vettura compatta, lunga 3 metri, alta 1,53 e larga 1,55, capace di ospitare quattro persone adulte e offrire un bagagliaio modulabile da 70 a 500 litri. Agile e pratica in città, la Hipster Concept garantisce anche autonomia sufficiente per coprire gli spostamenti medi, pari a circa 40 km al giorno in Francia e 43 km in Italia, con appena due ricariche settimanali. 

Rispetto alla Dacia Spring, è più leggera del 20%, risultato ottenuto grazie a un approccio eco-smart che riduce materie prime, energia in produzione e consumi di esercizio. La missione è dimezzare l’impatto ambientale complessivo, mantenendo un prezzo competitivo in un mercato in cui il costo medio delle auto nuove è cresciuto del 77% dal 2010 al 2024. 

Il design segue la filosofia “
design to cost”
: forme cubiche, parabrezza verticale e portellone posteriore a tutta larghezza che si apre in due parti per agevolare il carico. Le linee sono robuste e semplici, con fari anteriori dal tratto essenziale e protezioni laterali in materiale riciclato Starkle. Soluzioni funzionali come le maniglie sostituite da cinghie alleggeriscono e rendono più pratico il veicolo. 

