Dacia Jogger: oltre 1.000 km di autonomia con un pieno e fino a 7 posti

(Adnkronos) – Pensata per chi ama affrontare lunghi viaggi senza pensieri, la Dacia Jogger si conferma una delle soluzioni più versatili ed efficienti del segmento C. Grazie a un’ampia offerta di motorizzazioni e alla possibilità di ospitare fino a sette passeggeri, questo modello unisce autonomia, modularità e convenienza. Chi punta alla massima autonomia può scegliere la versione con doppia alimentazione benzina/GPL. Dotata di due serbatoi da 50 litri ciascuno, la Dacia Jogger riesce a superare con facilità i 1.000 km con un pieno. Un risultato ottenuto anche grazie a un’attenta progettazione volta alla riduzione del peso: con una massa a vuoto di soli 1.252 kg, la Jogger è la più leggera tra le sette posti del mercato. Per chi cerca bassi consumi senza rinunciare alla tecnologia, la motorizzazione full hybrid da 140 CV rappresenta la scelta ideale. Disponibile negli allestimenti Extreme e Extreme UP&GO, abbina un motore termico da 1.598 cm3 a un motore elettrico alimentato da una batteria da 1,2 kWh. I consumi medi dichiarati sono di soli 4,7 – 4,9 l/100 km nel ciclo misto WLTP, con emissioni di CO2 tra 105 e 108 g/km. Anche in questo caso, la capacità del serbatoio consente di percorrere oltre 1.000 km con un pieno. Inoltre, la versione ibrida introduce la funzione E-Save, che permette di conservare circa il 70% della carica della batteria per affrontare tratti specifici come salite impegnative o zone urbane. Il conducente può attivare questa modalità in anticipo, garantendo una riserva di energia sempre disponibile quando serve. La Dacia Jogger è disponibile a partire da 18.100 euro nella versione Essential con alimentazione GPL, confermando la filosofia del marchio: offrire la massima funzionalità al miglior prezzo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)