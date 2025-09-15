Dainese dona a UNICEF il kit celebrativo n°1/46 dedicato a Valentino Rossi

(Adnkronos) – Durante il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, Dainese ha annunciato un’iniziativa dal forte valore simbolico: la donazione all’UNICEF del kit numero 1 della collezione limitata Soleluna Vale46 Anniversario, creata per omaggiare il 46° compleanno di Valentino Rossi.﻿

Il kit speciale Dainese, che comprende una tuta da gara e un casco AGV, è lo stesso equipaggiamento indossato dal nove volte campione del mondo durante una sessione privata di allenamento al Mugello, nel maggio 2025. L’intero set verrà messo all’asta e il ricavato sarà destinato a sostenere il programma Road Safety for Children, promosso dall’UNICEF per migliorare la sicurezza stradale a tutela dei più piccoli. Il progetto Soleluna Vale46 Anniversario nasce dalla collaborazione tra Dainese e AGV e consiste in una serie numerata di 46 kit. Ognuno comprende una tuta Demone GP D-air® 3X in pelle di canguro e un casco Pista GP RR, realizzati su misura per il campione di Tavullia. L’estetica richiama l’inconfondibile grafica “Soleluna”, reinterpretata per l’occasione con base nero carbone, dettagli in oro e inserti giallo fluo, marchio di fabbrica di Rossi. Particolarità esclusiva del kit n°1/46 è la presenza di una patch dorata raffigurante la celebre tartaruga del pilota, applicata sulla spalla della tuta, che lo distingue da tutti gli altri esemplari. Il completo è custodito in una teca numerata in metallo e plexiglass, progettata per esaltarne l’unicità e garantirne la conservazione. L’intera collezione sarà distribuita nel corso del 2025 in quantità limitatissime presso selezionati punti vendita e gallerie d’arte, accompagnata da certificato di autenticità e firma di Valentino Rossi.

Angel Sanchez, CEO del gruppo Dainese, ha sottolineato come “la missione dell’azienda sia da sempre la protezione delle persone, dentro e fuori la pista”.

Nicola Graziano, P

residente dell’UNICEF Italia,ha aggiunto che questa iniziativa rappresenta “un gesto di grande sensibilità a favore dei diritti dell’infanzia e della mobilità sicura in tutto il mondo”.

