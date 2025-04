DENZA sceglie Milano per il debutto europeo

(Adnkronos) –

DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, presenta in occasione della Design Week di Milano il suo nuovo marchio premium DENZA con il modello Z9GT.

Il cuore pulsante della nuova DENZA Z9GT è la piattaforma e³, creata specificamente per il marchio DENZA. Essa introduce una serie di funzioni inedite al mondo e ai vertici della categoria, basate su quattro tecnologie fondamentali: trazione indipendente a tre motori, sterzatura indipendente a doppio motore posteriore, Vehicle Motion Control e la Cell-to-Body (CTB), ovvero l’intergazione della batteria nel telaio anche su veicoli ibridi dual mode, non solo elettrici. Questa inedita soluzione consente ai veicoli DENZA di offrire capacità uniche nel segmento premium come: il raggio di sterzata di un’auto cittadina europea in un modello del segmento E, funzionalità crab-walking (movimento obliquo) per affrontare strade strette o uscire da parcheggi complessi e le ruote posteriori sterzanti che agevolano le manovre laterali più impegnative. La Vicepresidente Esecutiva di BYD, Stella Li, ha commentato: “Siamo entusiasti di introdurre DENZA ai clienti europei, a partire da Milano e con un’accelerazione nel corso del 2025. Questo è un marchio che ha sempre avuto le sue radici, in particolare, nel design europeo, e siamo fiduciosi che i clienti europei troveranno ispirazione nel modo in cui DENZA fonde tale influenza con le nostre tecnologie sofisticate, l’artigianalità più raffinata e, per la prima volta in questo segmento, una vera attenzione ai propulsori a nuova energia efficienti e sostenibili.”



Alfredo Altavilla, special Advisor BYD

“DENZA rappresenta come marchio il manifesto tecnologico del Gruppo BYD, le innovazioni tecnologiche che vengono sviluppate all’interno del gruppo trovano oggi la prima applicazione sulle vetture del marchio DENZA. Questo nuovo marchio è un laboratorio tecnologico, è un marchio premium e conseguentemente si dovrà a sua volta affermare lottando con tutti i marchi premium più autorevoli sul mercato ma riteniamo di avere tutte le carte in regola per farlo”.

