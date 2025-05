Dr, da Dealer Day a Salone Barcellona vetrina doppia per brand e anteprime del gruppo

(Adnkronos) – E’ stata una vetrina ‘doppia’ quella che ha messo in campo il Gruppo DR che ha presentato al Salone dell’Automobile di Barcellona tutto il suo portafoglio di marchi, confermando la ‘scommessa’ sul mercato iberico mentre al Dealer Day di Verona ha presentato i restyling di DR 6.0 Super Hybrid e DR 6.0 Super Thermohybrid, assieme al ‘ritorno’ del marchio Katay con una linea di veicoli commerciali. Per quanto riguarda la Spagna dopo aver lanciato il marchio Evo e consolidato progressivamente la sua presenza nel primo trimestre del 2025, grazie ai nuovi modelli e a una rete in continua evoluzione, ora il gruppo DR porta su quel mercato gli altri suoi marchi – DR, Tiger, Sportequipe, ICH-X e Birba – con l’obiettivo di ottenere in breve tempo gli stessi risultati raggiunti in Italia. Tutti i modelli del gruppo creato da Massimo Di Risio si caratterizzano per la possibilità di avere il sistema di alimentazione Thermohybrid con GPL di fabbrica, il che consente in Spagna di ottenere la speciale ’”Etichetta ECO” per l’accesso nei centri urbani, oltre ad una maggiore autonomia e un risparmio sui costi del carburante. A Barcellona ha di fatto debuttato la DR International, la divisione del gruppo, con a capo Enrico Atanasio, che si occuperà dello sviluppo dei nuovi marchi in Spagna, per poi mettere in atto una progressiva espansione sui principali mercati europei, come Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia. Tra le novità esposte al Salone di Barcellona spicca la nuova Sportequipe S8 GT, SUV di 4,7 mt. 7 posti (5 nella versione Thermohybrid benzina/GPL), dal desing molto accattivante e spinto da un 1.6 turbo ad iniziezione diretta da 186 CV. In Italia, invece, il gruppo DR è tornato a Verona al Dealer Day aggiungendo ai 6 brand ‘originari’ anche quello Katay, storico marchio del gruppo dedicato ai veicoli commerciali che presto lancerà sul mercato una linea completamente rinnovata, con tre furgonati full-electric e tre cassonati benzina/GPL. Uno di questi è il Katay 28, esposto a Verona. Tra le altre novità presenti al Dealer Day, la nuova Sportequipe S8 GT che affianca la Sportequipe 6 GT, oltre ai restyling di DR 6.0 in versione PHEV e Termhohybird nello stand DR. Nello stand Tiger le due Tiger Six ed Eight, due Birba in quello dedicato alla nuova microcar del gruppo ed infine il K2 ed il K3 in quello ICH-X. Una versione speciale (Rock’s) e personalizzata del K2 è stata consegnata a Danilo Petrucci, pilota di Super Bike, testimonial di Sportequipe/ICH-X, intervenuto durante il dealer meeting Sportequipe/ICH-X. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)