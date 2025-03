DR presenta Birba, il quadriciclo elettrico per la mobilità urbana smart

(Adnkronos) – Dopo l’anteprima al KEY – Italian Exhibition Group – The Energy Transition Expo, presso la Fiera di Rimini, nel listino del Gruppo DR arriva Birba, un modello che segna il debutto nel segmento dei quadricicli, un L7e full electric che ha tutte le carte in regola per offrire una soluzione di mobilità smart e confortevole multigenerazionale. L’obiettivo – spiega il gruppo molisano – è quello di diventare un must nelle giungle metropolitane, in grado di scalzare il traffico grazie alle sue dimensioni appena (2,98 metri di lunghezza), alla sua potenza (14 kW), velocità massima (90 km/h) e soprattutto alla sua autonomia di circa 182 km. Birba si propone l’alleata perfetta nel cosiddetto “ultimo miglio” come mezzo da lavoro con il suo bagagliaio da 700 lt. e una portata utile da 275 kg, ma è allo stesso tempo ideale per raggiungere l’ufficio o per muoversi in città per lo shopping e nel tempo libero. Come d’abitudine per il gruppo DR, la dotazione di serie è davvero ricca, dal quadro strumenti LCD a colori per una visualizzazione intuitiva e chiara dei dati di guida e condizioni del veicolo, alla Connessione Bluetooth e Radio Dab plus, alla telecamera con funzione “Parking assist” e sensori a frequenza crescente col diminuire della distanza dall’ostacolo. Il design compatto e funzionale è perfetto per muoversi agilmente nel traffico cittadino e facilitare le operazioni di parcheggio mentre la scocca rinforzata assicura una protezione ottimale in ogni situazione. Birba sarà disponibile nelle tre versioni: Classic, Sport, Ego, ognuna con diversi livelli di personalizzazione.Il prezzo di partenza di 12.900 euro, che diventano 9.900 grazie agli ecoincentivi statali e addirittura 8.900 in caso di rottamazione. Birba sarà un brand/prodotto che DR Automobiles Groupe commercializzerà in abbinamento agli altri brand EVO, DR, Sportequipe, Tiger e ICH-X e che quindi sarà disponibile negli oltre 400 showroom italiani che costituiscono oggi l’intero network di vendita del gruppo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)