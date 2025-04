(Adnkronos) – Si tratta del primo noleggio in abbonamento rinnovabile ogni 6 mesi. Be Free 6×6 Drivalia è l’innovativo servizio di noleggio in abbonamento a medio termine, pensato per offrire un’esperienza di mobilità semplice e flessibile.

Be Free 6×6 presenta una formula unica nel panorama italiano, consente di guidare un veicolo proveniente dalla flotta Drivalia per 6 mesi, con la possibilità di rinnovare l’abbonamento ogni semestre fino a 36 mesi, oppure interromperlo liberamente ogni 6 mesi, senza penali. “Con Be Free 6×6, Drivalia si conferma un player di riferimento e all’avanguardia nel settore della mobilità, proponendo un prodotto originale, flessibile e pienamente in linea con i principi dell’economia circolare” ha dichiarato Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia.

“Mettiamo al centro il cliente, offrendo un’esperienza d’uso semplice e trasparente, in grado di adattarsi alle esigenze reali di chi si muove ogni giorno per lavoro o per passione”.



Con questa formula è possibile scegliere tra una selezione di veicoli che combinano performance e design. Tra questi troviamo l’Alfa Romeo Tonale, l’Alfa Romeo Stelvio, la Jeep Compass PHEV e la DR 6.0, SUV.

