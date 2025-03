DS N°8: al via gli ordini in Italia per il SUV Elettrico da 750 km

(Adnkronos) – La nuova DS N°8 è finalmente ordinabile in Italia presso gli esclusivi DS Store, segnando una svolta epocale per DS Automobiles. Questo modello, primo grande SUV del marchio sviluppato unicamente in versione 100% elettrica, rappresenta l’apice dell’innovazione del gruppo Stellantis in Europa. Dopo il debutto mondiale al Salone di Bruxelles e la presentazione italiana nel primo DS Store di Milano, la DS N°8 si prepara a rivoluzionare il segmento D-SUV premium, che nel 2024 ha registrato un’ampia crescita, con un’elevata percentuale di veicoli elettrici. Prodotta nello storico stabilimento Stellantis di Melfi, DS N°8 è l’emblema di una nuova era per il brand francese. Unisce eleganza e innovazione, con un design sofisticato e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Il nuovo sistema di naming “N°8” riflette il rinnovato DNA del marchio, puntando all’elettrificazione totale e a una qualità costruttiva senza compromessi. “Con DS N°8 portiamo su strada il savoir-faire francese con un tocco di orgoglio italiano”, afferma Alessandra Mariani, Direttrice Marketing di DS Automobiles Italia. “Un’auto che incarna innovazione, prestazioni elevate e un’esperienza di guida senza eguali”. La DS N°8 si distingue per una gamma di motorizzazioni elettriche che garantiscono prestazioni eccezionali: • 230 CV (FWD) con batteria da 74 kWh – Autonomia fino a 550 km • 245 CV (FWD Long Range) con batteria da 97 kWh – Autonomia fino a 750 km • 350 CV (AWD Long Range) con batteria da 97 kWh – Massima potenza e trazione integrale Nel ciclo WLTP, DS N°8 è in grado di percorrere oltre

500 km in autostrada a 120 km/h, minimizzando le soste per la ricarica e garantendo un’esperienza di viaggio fluida e confortevole. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)