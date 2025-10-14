Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi

(Adnkronos) – La nuova Ducati Multistrada V4 Rally 2026 nasce per soddisfare i motociclisti che vivono il viaggio come un’esperienza totale. Grazie a un serbatoio da 30 litri, sospensioni semiattive con escursione da 200 mm e una ciclistica aggiornata, questa versione è progettata per unire comfort da granturismo e attitudine fuoristradistica. L’evoluzione tecnologica ne amplia ulteriormente la versatilità, senza mai perdere il DNA sportivo tipico di Borgo Panigale.

Il cuore della nuova Multistrada V4 Rally 2026 è il motore V4 Granturismo da 1.158 cm3, capace di 170 CV e 121 Nm di coppia. L’albero controrotante, derivato dall’esperienza MotoGP, assicura stabilità e agilità, mentre il Ducati Quick Shift 2.0 rende le cambiate più rapide e precise. La nuova posizione del pivot del forcellone e il disco posteriore da 280 mm incrementano l’efficacia anche a pieno carico.

Sul fronte elettronico, Ducati introduce il Forward Collision Warning, che si aggiunge a sistemi come Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection. L’Automatic Lowering Device riduce l’altezza da fermo, migliorando la gestione nelle manovre, mentre il Ducati Vehicle Observer ottimizza ABS e sospensioni adattandosi al terreno e allo stile di guida.

Il comfort non è mai stato così curato: parabrezza maggiorato, selle regolabili, manopole riscaldate di serie e ampio spazio per passeggero e bagagli. L’interfaccia TFT da 6,5 pollici integra funzioni di navigazione e connettività completa grazie a Ducati Connect.

La nuova Multistrada è disponibile in tre allestimenti: Radar, Adventure Travel & Radar e Full Adventure, con pacchetti che includono valigie in alluminio, selle riscaldate e accessori premium come lo scarico Akrapovic.



