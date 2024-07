Exelentia consegna in Vaticano prima navetta elettrica 8 posti per mobilità ridotta

(Adnkronos) – La transizione della Città del Vaticano verso la mobilità sostenibile va avanti con la consegna al Governatorato, da parte di Exelentia, gruppo romano specializzato in veicoli di prossimità a zero emissioni, di una navetta elettrica ad otto posti omologata per la circolazione su strada ed equipaggiata con un allestimento specifico che consente il trasporto di una carrozzina per persone a mobilità ridotta. La navetta, del brand Melex va a rafforzare la strategia di decarbonizzazione dello Stato della Città del Vaticano, che mira a rendere la propria flotta neutrale dal punto di vista ambientale entro il 2030, e sarà seguita da altri veicoli elettrici di prossimità, destinati sia al trasporto di persone sia alla logistica all’interno del territorio dello Stato che delle zone extraterritoriali. Il primo veicolo ad essere consegnato al Vaticano è una novità assoluta per il mercato europeo: una navetta elettrica ad otto posti omologata per la circolazione su strada equipaggiata con un allestimento specifico che consente il trasporto di una carrozzina, diventando in tale configurazione un veicolo a sei posti più la persona a mobilità ridotta. “È un grande onore per Exelentia supportare il Governatorato dello Stato della Citta del Vaticano nel piando di riduzione delle emissioni generate dai veicoli stradali. Un impegno che Exelentia ha assunto con entusiasmo, nello spirito della sostenibilità e della difesa dell’ambiente che è parte integrante del Dna aziendale. E soprattutto un impegno con il quale l’intero team Exelentia mette in atto l’invito di papa Francesco alla cura del creato” spiega Giovanni Zappia, proprietario del gruppo Exelentia, specializzata in soluzioni di mobilità sostenibile, ecocompatibile, intelligente e a basso impatto sonoro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)