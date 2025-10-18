17 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ferrari SC40: quando il mito incontra l’unicità

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – A Maranello si celebra un nuovo capitolo dell’eccellenza su misura. È stata svelata la Ferrari SC40, nuova creazione della serie One-Off del programma Progetti Speciali.
 

Disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, la SC40 nasce sulla base tecnica della 296 GTB, dalla quale eredita telaio, impostazione e motore V6 centrale-posteriore. 

 

Il nome SC40 è un tributo esplicito alla F40, l’icona senza tempo presentata nel 1987. Le linee tese e squadrate della storica supercar vengono reinterpretate in chiave contemporanea, fondendosi con superfici più morbide e dinamiche che donano alla nuova Ferrari un’identità inedita e personale. 

La Ferrari SC40 si distingue per il suo design industriale: geometrie precise, volumi muscolosi e proporzioni che raccontano potenza e controllo. Il lungo muso affilato e lo sbalzo posteriore compatto trovano equilibrio nell’ala fissa posteriore 

Il motore V6 ibrido è esaltato da eleganti louvres in Lexan fumé, che donano trasparenza e profondità visiva, mentre i doppi scarichi centrali in titanio e carbonio, realizzati con additive manufacturing, ribadiscono la cura maniacale del dettaglio. 

Internamente l’abitacolo è un omaggio alla matericità della F40 ma con un uso prezioso di rivestimenti in Alcantara Charcoal e tessuto tecnico Jacquard rosso che aggiungono una nota contemporanea e raffinata. 

Nota sul colore, il nuovo Bianco SC40 è statocreato esclusivamente per questo modello rendendola ancora più unica. 

Sarà possibile ammirare il modello di stile della vettura presso il Museo Ferrari di Maranello a partire da questo sabato 18 ottobre. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17 ° C
18.5 °
16.7 °
65 %
2.2kmh
0 %
Sab
19 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
17 °
Mer
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1981)ultimora (1340)vid (263)tec (96)Lav (79)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati