Ferrari Spider Roma, eleganza e sportività

(Adnkronos) – E’ sempre amore a prima vista quando vedi una Ferrari, se poi si tratta di una spider come la Ferrari Roma tutto si potenzia all’ennesima potenza. La Ferrari Roma spider reinterpreta in chiave contemporanea il classico stile italiano degli anni 50 e 60 ma il tutto in chiave moderna dove oltre la raffinatezza e il piacere di guida si caratterizza con l’uso di tecnologia avanzata come il Ferrari Dynamic Enhancer (FDE) che permette il controllo della dinamica laterale oltre al tradizionale Electronic Stability Control.

Ma andiamo ad esaminare le caratteristiche che più caratterizzano la Ferrari Roma spider. In primis c’è la capote in tela che è più leggera dell’hardtop in metallo della Portofino, bastano appena 13,5 secondi per abbassare la capote, possibile fino ad una velocità massima di 60 km/hm, questo vi permette di poter viaggiare in modalità en plain air ascoltando l’inconfondibile ruggito del V8 Ferrari. Interessante e molto utile è la presenza del deflettore a controllo elettronico che esce dalla seduta dei posti posteriori, capace di ridurre le turbolenze del 30% fino a circa 170 km/h. L’abitacolo della Roma Spider, anche se omologata per 4 persone, viene definita “2+” perché fondamentalmente i sedili posteriori non hanno dei veri e propri posti per adulti ma sono sicuramente utili per posizionare delle sacche quando il bagagliaio è pieno. Il piacere di guida è affidato al poderoso propulsore da 3.855 cm che eroga ben 620 cv a 7500 giri/min. con un’elasticità dire unica perché il motore eroga l’80% della coppia disponibile già a 1900 giri/min. A livello di prestazioni la Roma Spider spinge molto forte e riesce a coprire da 0-100 in soli 3”4 mentre tocca i 200 all’ora da fermo in appena 9,3 secondi. Sul sofisticato volante troviamo, oltre ai comandi a sfioramento posizionati sulle razze, il classico manettino che permette di regolare le varie impostazioni di guida, tra cui il controllo di trazione e la risposta degli ammortizzatori. La Ferrari Roma Spider utilizza un cambio ad 8 rapporti tramite i classici ed enormi paddle posti dietro al volante, quando però ci si vuole divertire basta selezionare la modalità manuale e tutto cambia, il propulsore Ferrari V8 sprigiona il suo vero DNA regalando solo puro divertimento ed adrenalina dove predominano le rapidissime cambiate e il fischio del turbo. Gli interni sono gli stessi della versione Roma coupè con la configurazione “dual cockpit”, questo è particolarmente utile e divertente perchè anche il passeggero può vedere in tempo reale tutti i parametri del propulsore. Centralmente troviamo lo schermo dell’infotainment da 8,4″ che è in posizione verticale ed è compatibile con sia per Apple CarPlay che Android Auto.



La guida è sempre precisa e maneggevole, la Roma Spider nonostante l’enorme potenza si guida in maniera comfortevole e grazie al software di controllo Side Slip Control (SSC) sviluppato da Ferrari, che adotta un algoritmo di stima dell’angolo di assetto del veicolo in tempo reale per coordinare e azionare i sistemi di controllo dinamico in modo rapido, la guida è sempre incollata sul terreno e quando iniziano a salire i giri del motore le cambiate sono un vero piacere all’orecchio. Tanta velocità e precisione di guida ma ricordiamoci sempre il motto di Ferrari “occhi sulla strada e mani sempre sul volante”, in pratica non distogliere mai lo sguardo dalla strada davanti a te soprattutto quando sta guidando una supercar ultra prestazionale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)