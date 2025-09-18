25.2 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Fiat, al Salone dell’Auto debutto per la nuova 500 Hybrid Torino

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fara’ il suo debutto il ufficiale al Salone dell’Auto di Torino, in programma dal 26 al 28 settembre, la Fiat 500 Hybrid Torino, un’edizione speciale prodotta nello storico stabilimento torinese di Mirafiori che celebra il ritorno della 500 nella sua città natale. Gli esterni della vettura sfoggiano due brillanti colori, Yellow Gold e Ocean Green, che si aggiungono a cinque colori aggiuntivi su richiesta. Il design, pur ispirandosi alla versione elettrica, si distingue subito grazie al badge laterale con la Mole Antonelliana, il simbolo più riconoscibile di Torino, accanto al logo Hybrid che rappresenta la nuova tecnologia ibrida del veicolo. “Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di Fiat – commenta Olivier François, ceo di Fiat e cmo Globale di Stellantis – e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e che continua a essere simbolo di innovazione, cultura e società italiana. La storia cominciata nel 1957 oggi segna un nuovo importante capitolo dedicato alla nostra città”.  All’interno, l’edizione Torino si fa notare per i sedili in tessuto esclusivo con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto in tinta con la carrozzeria e un volante soft-touch, di colore nero. La nuova vettura e’ dotata di un motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV (conforme alla normativa E6bis), abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

