Fleet Pro 2025: il diesel domina ancora, ma l’elettrificazione è partita

(Adnkronos) – l mondo dei veicoli commerciali leggeri cambia marcia, ma senza ancora voltare del tutto pagina. 

Nel corso di Fleet Pro 2025 è stato presentato uno studio inedito che fotografa un settore in piena evoluzione: il 40% delle immatricolazioni è oggi a noleggio, e oltre l’80% dei veicoli circolanti è ancora diesel. 

La transizione è iniziata: due aziende su tre (65%) hanno già avviato la graduale elettrificazione delle flotte, introducendo modelli ibridi o full electric nei propri parchi. 

L’indagine, dal titolo “
Veicoli commerciali leggeri, un mondo a parte?”
, è stata promossa da LabSumo e Best Mobility e ha coinvolto 41 grandi imprese con una flotta complessiva di 40.000 veicoli commerciali, di cui oltre 30.000 allestiti e altrettanti gestiti in noleggio. 

Secondo i dati ANIASA, nei primi nove mesi del 2025 il comparto del noleggio ha immatricolato 54.720 LCV, pari a quattro veicoli su dieci. 

I modelli più richiesti? Fiat Doblò, Ducato e Scudo, seguiti da Ford Transit e Transit Custom.
 

Un altro trend emerso dallo studio riguarda la crescente diffusione dei veicoli allestiti, oggi presenti nell’80% delle flotte aziendali. Quasi la metà delle aziende si rivolge direttamente a allestitori specializzati (48%), tra le configurazioni più richieste spiccano cassoni (31%), officine mobili (19%), gru e piattaforme (19%) e unità frigorifere (12%). 

 

Tra le aziende più sensibili al tema della sicurezza dei conducenti, il 55% organizza corsi di guida sicura, mentre il 25% punta su sistemi di monitoraggio della stanchezza. 

 

