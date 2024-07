Ford Capri: il nuovo SUV elettrico arriva in Italia

(Adnkronos) –

Ford Capri arriva in Europe con un cuore completamente elettrico. La Casa dell’Ovale Blu rispolvera così un nome che ha segnato, in positivo, il suo passato, la nuova Ford Capri è un SUV con le sembianze di un coupé e con un’anima a zero emissioni. Era il 1968 quando la Capri fu lanciata sui mercati internazionali, così, a distanza di oltre mezzo secolo, torna in auge un nick leggendario. Alla luce di quanto è accaduto con l’Alfa Romeo Junior, anche per la Ford Capri ci sarà “richiamo” da parte del Governo italiano? A differenza del modello del Biscione, qui si tratta però, di un’auto che già esisteva nei listini Ford e che dunque, non è altro che un richiamo al passato più che a una località. Nasce sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, le dimensioni della Capri sono da segmento medio. Lunga 4,634 metri, ha un’altezza di 1,626 metri e una larghezza di 2,063 metri. Il passo è di 2,767 metri, la sua capacità di carico arriva fino a 2.190 litri. Due le versioni disponibili, a trazione posteriore (RWD) e integrale (RWD), due i livelli di potenza e autonomia. La Capri AWD ha una potenza di 286 cavalli per 545 Nm di coppia massima, raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 6,4 secondi e ha un’autonomia fino a 626 km (ciclo WLTP). La più potente Capri RWD, a trazione integrale, ha una potenza di 340 cavalli per 545 Nm di coppia massima. Raggiunge i 180 km/h di velocità massima e nello 0 – 100 km/h impiega 5,3 secondi. Due pacchi batteria, da 77 e 79 kWh (utile). In presenza di una stazione di ricarica ad alta potenza, la nuova Ford Capri sopporta ricariche in DC fino a 185 kW, in AC fino a 11 kW. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)