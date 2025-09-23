24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo anni di ascesa globale, Geely Auto, uno dei giganti dell’automotive internazionale, sbarca ufficialmente nel mercato italiano con due modelli simbolici: il SUV 100% elettrico EX5 e l’ibrido plug-in Starray EM-i.﻿ Due vetture che coniugano in assoluto il design distintivo, l’affidabilità tecnologica e un nuovo concetto di mobilità accessibile e consapevole. Ma la notizia non è solo l’arrivo di due nuovi modelli ma è anche l’approccio cin cui il gruppo cinese si presenta in Italia Il gruppo cinese, insieme al distributore Jameel Motors Italia, ha scelto un ingresso misurato, mirato e soprattutto italiano, nel senso più autentico del termine: attenzione al cliente, estetica, prossimità e qualità nei dettagli.  “L’Italia rappresenta un mercato strategico e altamente stimolante”, sottolinea Marco Santucci, AD di Geely Italia, “un Paese che da sempre abbina passione automobilistica, attenzione al design e crescente sensibilità verso la mobilità sostenibile”.
 La rete commerciale ha già all’attivo 20 dealers che diventeranno 100 entro 18 mesi. Geely presenta quindi due modelli con due diverse filosofie sostenibili: 
EX5: SUV full electric, pensato per chi cerca un primo approccio all’elettrico senza compromessi. Accessibile ma tecnologico, con uno stile urbano e una guida intuitiva. 
Starray EM-i Super Hybrid: la scelta per chi vuole un’esperienza premium, ma responsabile. Tecnologia ibrida plug-in, comfort di alto livello, versatilità e design moderno. Ciliegina sulla torta di Geely è anche il suo centro di stile, uno dei 5 centri di design globali è proprio a Milano. L’Italia rappresenta un laboratorio di stile, ed è proprio qui che Geely vuole sviluppare un’identità forte, che parli al cuore e al gusto dei clienti italiani. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

