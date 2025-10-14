Hero MotoCorp debutta in Italia

(Adnkronos) –

Hero MotoCorp, il più grande produttore mondiale di veicoli a due ruote, ha annunciato oggi il proprio ingresso ufficiale nel mercato italiano, segnando così la presenza dell’azienda nel 49° Paese a livello globale.

La distribuzione in Italia sarà affidata a Pelpi International, uno dei principali operatori nazionali nel settore moto e scooter, con una rete iniziale di oltre 25 concessionarie, destinata ad ampliarsi fino a 54 nei prossimi mesi.

Al lancio italiano, Hero MotoCorp introduce tre modelli: Hunk 440, XPulse 200 4V e XPulse 200 4V Pro, espressione della filosofia del marchio “You Are Limitless”.

La Hunk 440, omologata per patente A2, offre una coppia di 36 Nm e potenza massima di 27 CV, con telaio in acciaio ad alta resistenza, doppio freno ABS e sospensioni KYB.

La XPulse 200 4V, disponibile nelle versioni Base e Pro, combina uso urbano e fuoristrada, con motore da 18,9 CV, tre modalità ABS e display LCD con navigatore Bluetooth.

Tutti i modelli Hero MotoCorp sono venduti in Italia e saranno coperti da 5 anni di garanzia mentre i prezzi variano tra i 2.990 e i 3.990 euro.

“L’ingresso in Italia, cuore pulsante della cultura delle due ruote, rappresenta un passo strategico per Hero MotoCorp,” ha dichiarato Sanjay Bhan, Vicepresidente Esecutivo del gruppo. “Offriamo prodotti che incarnano libertà e avventura, con la stessa competenza ingegneristica che ci ha portati al podio alla Dakar.”



