18.4 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Honda ADV350 2026: nuove colorazioni e maxi-dotazione

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Honda amplia la gamma cromatica dell’ADV350 introducendo quattro nuove tinte per il model year 2026. Lo scooter, lanciato nel 2022 e già diventato un punto di riferimento tra i commuter di fascia medio-alta, si prepara così ad affrontare un altro anno da protagonista. Ispirato all’X-ADV, di cui riprende il carattere adventure in versione compatta, l’ADV350 ha conquistato il pubblico europeo: nel 2024 è stato lo scooter oltre i 300 cc più venduto e mantiene la leadership anche nel 2025. Un successo che nasce dalla combinazione tra design deciso, dotazione ricca e un’ottima base tecnica.  Sotto la scocca batte un monocilindrico di 330 cc con tecnologia eSP+, già aggiornato a Euro5+. Le sue prestazioni parlano chiaro: 29,2 CV di potenza massima e 31,5 Nm di coppia, valori che garantiscono agilità in città e solidità nei tratti extraurbani. A completare il pacchetto ci sono il controllo di trazione HSTC, il sistema di segnalazione di emergenza ESS e gli indicatori di direzione con spegnimento automatico, tutti di serie. La ciclistica si affida a una forcella a steli rovesciati da 37 mm, a un robusto telaio in acciaio e a sospensioni posteriori con serbatoio separato.  Il risultato è una guida precisa, capace di affrontare senza timori sia l’asfalto cittadino sia percorsi più impegnativi.  Non mancano dettagli pratici come il vano sottosella da due caschi integrali, la Smart Key, la porta USB, il parabrezza regolabile e lo schermo TFT da 5” compatibile con Honda RoadSync.
 
Prodotto nello stabilimento Honda Italia Industriale di Atessa (CH), l’ADV350 è un ulteriore esempio di eccellenza Made in Italy per il marchio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
19.7 °
15.9 °
82 %
2.1kmh
40 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati