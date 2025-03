Honda HR-V e:HEV 2025: design moderno, efficienza e tecnologia

(Adnkronos) – La nuova Honda HR-V e:HEV 2025 si distingue per un restyling che unisce eleganza, efficienza e tecnologia. Con un design più raffinato e una maggiore attenzione al comfort, questo SUV compatto garantisce un’esperienza di guida esaltante e consumi ottimizzati grazie al suo avanzato sistema ibrido. La carrozzeria ha subito aggiornamenti mirati, con una griglia frontale ridisegnata e nuovi dettagli stilistici che enfatizzano la sportività. L’interno della nuova Honda HR-V e:HEV 2025 è stato migliorato con materiali di alta qualità e una nuova console centrale, pensata per garantire praticità e spazio. Il cuore pulsante della nuova Honda HR-V 2025 è il sistema ibrido e:HEV, che combina due motori elettrici con un propulsore a benzina da 1.5 litri. Questo consente di ottenere una potenza totale di 131 CV e una coppia di 253 Nm, garantendo un’accelerazione fluida e consumi ridotti a soli 5,4 l/100 km. Le tre modalità di guida si adattano automaticamente alle condizioni della strada, offrendo sempre il miglior equilibrio tra prestazioni ed efficienza. L’abitacolo è spazioso e confortevole, con una disposizione intelligente che massimizza la capacità di carico. I “sedili magici” consentono di configurare facilmente gli spazi interni, rendendo il bagagliaio estremamente versatile. La nuova HR-V è equipaggiata con uno schermo touchscreen da 9 pollici e il sistema My Honda+, che permette il controllo remoto di molte funzioni del veicolo. La connettività è garantita da Apple CarPlay e Android Auto.

Sul fronte della sicurezza, il pacchetto Honda SENSING offre una gamma completa di tecnologie avanzate, tra cui il Cruise Control Adattivo, il Traffic Jam

Assist e il sistema di frenata assistita. La struttura rinforzata con tecnologia ACE garantisce la massima protezione in caso di collisione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)