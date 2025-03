Husqvarna Mobility Stile Garantito, estensione di garanzia per le Travel e Naked

(Adnkronos) –

Husqvarna Mobility rilancia l’iniziativa “Stile Garantito”, offrendo un’esclusiva estensione della garanzia di 24 mesi per i modelli bicilindrici della gamma Travel e Naked. Grazie a questa promozione, la copertura totale sale a quattro anni, garantendo maggiore serenità e protezione ai motociclisti. • Norden 901 e Norden 901 Expedition, pensate per i viaggi più avventurosi • Svartpilen 801 e Vitpilen 801, che incarnano lo stile minimalista e l’essenza naked • 801 e Vitpilen 801, che incarnano lo stile minimalista e l’essenza naked. L’iniziativa si applica ai modelli prodotti dal MY23 al MY25 e viene attivata automaticamente senza costi aggiuntivi, a condizione che il proprietario segua il programma di manutenzione ufficiale. Questo prevede interventi di manutenzione annuali presso un concessionario ufficiale Husqvarna.

Spela Kovacic, VP Global Customer Service, ha dichiarato: “Ogni motocicletta Husqvarna è sinonimo di qualità ed emozione. Con la nostra Garanzia Premium del Costruttore, vogliamo offrire una protezione extra e infondere la massima fiducia in chi sceglie una delle nostre moto.”



Per i modelli MY23 e MY24, l’estensione si applica solo alle moto nuove a stock vendute dopo il 3 febbraio 2025.

La validità della garanzia dipende dal rispetto del programma di manutenzione ufficiale, come indicato nel manuale d’uso. Husqvarna Mobility si riserva il diritto di modificare o sospendere l’iniziativa senza preavviso.

